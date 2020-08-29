Трамп снова станет президентом США по прогнозу пермской нейросети

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп может одержать победу в предстоящих выборах президента США. Такой прогноз составила нейросеть, авторами которой являются программисты из Перми.

Алгоритмы искусственного интеллекта изучили сообщения в соцсетях, посвященные каждому из кандидатов в президенты. В общей сложности нейросеть проанализировала несколько десятков тысяч публикаций на эту тему. Дополнительно изучались опросы и сообщения в блогах, а также новостные материалы, пишет РЕН ТВ. На основе полученной информации ИИ выдал результат, что победит Трамп.

Ранее Трамп выразил мнение, что пандемия COVID-19 завершится в любом случае. На это, по его словам, не повлияет разработка вакцины.