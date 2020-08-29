"Ничья" по Курильским островам дала импульс развитию отношений РФ и Японии

Слова российского президента Владимира Путина о "ничьей" в вопросе Курильских островов дали импульс для развития международных отношений РФ с Японией. Такое заявление сделал эксперт фонда Sasakawa Peace Foundation Тайсукэ Абиру.

Он напомнил, что в 2012 году обсуждая этот вопрос Путин сделал заявление о том, что странам необходимо действовать по принципу одного из решений в дзюдо. Оно назвалось "хикивакэ" и означало ничью. Тайсукэ Абиру подчеркнул, что в тот момент именно такой жест придал динамику российско-японским отношениям.

Федеральное агентство новостей передает, что страны уже на протяжении практически 70-ти лет ведут переговоры об итогах Второй мировой войны. Главным препятствием для принятия решения является принадлежность южной части Курильских островов. Они были включены в состав СССР в 1945 году.