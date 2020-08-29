8:11 29 Августа 2020Общество
Депутат Госдумы РФ предложил запретить караоке до конца 2020
Работу караоке нужно ограничить до конца года с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции. С таким обращением выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев.
Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT. В нем чиновник напомнил, что в стране по настоящее время выявляется около 4 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
Также, по его словам, заведения с услугами караоке несут в себе повышенную опасность передачи COVID-19. Это подтверждается словами многих экспертов, в том числе и зарубежных, заявляет Сухарев. Несмотря на это, депутат отмечает, что осуществление услуг общественного питания будет по-прежнему разрешено при условии принятия инициативы.