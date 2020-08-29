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8:11   29 Августа 2020
Общество

Депутат Госдумы РФ предложил запретить караоке до конца 2020

Депутат Госдумы РФ предложил запретить караоке до конца 2020

Работу караоке нужно ограничить до конца года с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции. С таким обращением выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев.

Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT. В нем чиновник напомнил, что в стране по настоящее время выявляется около 4 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Также, по его словам, заведения с услугами караоке несут в себе повышенную опасность передачи COVID-19. Это подтверждается словами многих экспертов, в том числе и зарубежных, заявляет Сухарев. Несмотря на это, депутат отмечает, что осуществление услуг общественного питания будет по-прежнему разрешено при условии принятия инициативы.

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Автор: Илья Романович
#россия #госдума #караоке

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