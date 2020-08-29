"Фильм о судьбе нашего соотечественника": Смехова рассказала о "Шугалее-2"

Советская и российская актриса, певица, телеведущая Алика Смехова поведала своим поклонникам о картине "Шугалей-2", который рассказывает мужественную историю о двух российских социологах, незаконно удерживаемых на территории Ливии.

Премьера второй части фильма состоится в сентябре. Режиссером картины выступил Максим Бриус. "Шугалей-2" должен вызвать широкий общественный резонанс, который поможет изменить ситуацию. Сейчас заложники находятся в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме.

Алика Смехова опубликовала новый пост на своей личной странице в социальной сети Instagram. Она подчеркнула, что надеется на скорейшее освобождение ученых.

"Надеюсь, что это кино привлечет внимание общественности и мы добьемся освобождения нашего гражданина", — подчеркнула Смехова.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в заточении в неофициальной тюрьме "Митига". Место заточения под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ученые Фонда защиты национальных ценностей прибыли в Ливию с рабочим визитом и благородной целью. Однако стали пленниками жестоких людей. Первая часть фильма, которая вышла на экраны весной 2020 года, получила положительные отзывы критиков и зрителей.