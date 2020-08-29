Трамп назвал Байдена худшим в истории кандидатом в президенты от демократов

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Трамп назвал Байдена наихудшим из всех демократов, когда-либо баллотировавшихся на пост.

Президент США подверг сомнению умственные способности Байдена, учитывая его преклонный возраст. Трамп напомнил, что его сопернику на грядущих выборах в этом году исполнится 78 лет.

Семьдесят восемь, по словам Трампа, это нормальный возраст, но только не в случае с Байденом. Об этом 74-летний хозяин Белого дома заявил, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире, передает РИА Новости.