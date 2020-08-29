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6:36   29 Августа 2020
Политика

Тихановская видит Россию посредником в преодолении кризиса в Белоруссии

Тихановская видит Россию посредником в преодолении кризиса в Белоруссии

Россия может выступить посредником в преодолении белорусского кризиса, если понадобится международное участие в переговорах. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Россия является другом для Белоруссии, у стран тесные взаимоотношения, подчеркнула Тихановская в интервью Euronews, передает ТАСС. По ее словам, если международное посредничество в переговорах понадобится, то одним из участников должна стать Россия.

Сейчас Тихановская находится в Литве. Она покинула Белоруссию после завершения выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, Тихановская набрала более 10% голосов, а Александр Лукашенко — более 80%. Несогласные с результатами вышли на улицы, что привело к массовым задержаниям.

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Автор: Ирина Большунова
#переговоры #белоруссия #александр лукашенко #светлана тихановская

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