Тихановская видит Россию посредником в преодолении кризиса в Белоруссии

Россия может выступить посредником в преодолении белорусского кризиса, если понадобится международное участие в переговорах. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Россия является другом для Белоруссии, у стран тесные взаимоотношения, подчеркнула Тихановская в интервью Euronews, передает ТАСС. По ее словам, если международное посредничество в переговорах понадобится, то одним из участников должна стать Россия.

Сейчас Тихановская находится в Литве. Она покинула Белоруссию после завершения выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, Тихановская набрала более 10% голосов, а Александр Лукашенко — более 80%. Несогласные с результатами вышли на улицы, что привело к массовым задержаниям.