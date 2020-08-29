Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:59   29 Августа 2020
Политика

Вильнюс отреагировал на возможный отказ Белоруссии от литовских портов

Вильнюс отреагировал на возможный отказ Белоруссии от литовских портов

Вероятный отказ Белоруссии от транзита через порты Литвы навредят прежде всего самому Минску. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от использования литовских, а также польских портов для транзита. Глава республики видит опасность со стороны соседей в связи с протестами.

По мнению литовского политика, если Лукашенко действительно откажется от порта, то пострадает сама Белоруссия. Сквернялис также обвинил белорусского лидера в ненависти к своему народу, пишет РИА Новости.

В Литве находится основной оппонент Лукашенко на прошедших выборах президента Светлана Тихановская. По данным ЦИК, она набрала более 10%, а Лукашенко более 80% голосов. Несогласные с результатами вышли на улицы, протесты продолжаются с завершения выборов 9 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #литва #протесты #порты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...