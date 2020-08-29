Вильнюс отреагировал на возможный отказ Белоруссии от литовских портов

Вероятный отказ Белоруссии от транзита через порты Литвы навредят прежде всего самому Минску. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от использования литовских, а также польских портов для транзита. Глава республики видит опасность со стороны соседей в связи с протестами.

По мнению литовского политика, если Лукашенко действительно откажется от порта, то пострадает сама Белоруссия. Сквернялис также обвинил белорусского лидера в ненависти к своему народу, пишет РИА Новости.

В Литве находится основной оппонент Лукашенко на прошедших выборах президента Светлана Тихановская. По данным ЦИК, она набрала более 10%, а Лукашенко более 80% голосов. Несогласные с результатами вышли на улицы, протесты продолжаются с завершения выборов 9 августа.