Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть у России

Американский президент Трамп заявил, что некоторым американским штатам приходится покупать нефть у России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома во время выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире заявил, что в некоторых штатах США есть "самые высокие издержки" на энергетику. По его словам, это происходит из-за губернатора штата Нью-Йорка Эндрю Куомо, который не позволяет прокладывать трубопровод через верхнюю часть штата США.

Трамп посетовал, что из-за этого приходится покупать нефть в России. ТАСС отмечает, что, по его словам, в США приходит много танкеров, значительная часть — из РФ.