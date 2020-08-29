Показ фильма "Шугалей-2" пройдет в Сыктывкаре с исполнителем главной роли

Закрытый показ фильма "Шугалей-2" пройдет в столице Республики Коми городе Сыктывкар 29 августа. Показ посетит актер Кирилл Полухин, который сыграл главную роль в блокбастере.

Закрытый показ также посетят режиссер фильма Максим Бриу и актер Олег Абалян. В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая с двумя российскими социологами — Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Гости города посетили радио, где рассказали о работе над второй частью фильма и ответили на вопросы журналистов. Об этом пишет ФАН.

Полухин рассказал, что не знал о своем герое до съемок, поэтому он общался со знакомыми Шугалея. Он отметил, что фильм поможет рассказать о россиянах большой аудитории. По его словам, во второй части больше показана политическая ситуация в Ливии и раскрывается характер главного героя. Режиссер картины признался, что задачей было сделать документальное кино, по завершению которого соотечественники возвращаются домой. Официальная премьера фильма "Шугалей-2" в России пройдет 6 сентября на телеканалах НТВ и Юрган.