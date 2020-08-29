Врачи из "Шарите" запросили помощь у военных специалистов

Немецкие врачи, лечащие политика Алексея Навального, запросили помощь у военных специалистов из разных государств. Как сообщают СМИ, медики обратились к экспертам бундесвера по ядам и боевым химическим отравляющим веществам.

Как сообщает издание Spiegel, врачи уже не в первый раз просят помощь. Например, ранее они просили предоставить им нужную информацию у британских и болгарских специалистов.

Врачи предполагают, что в случае с Алексеем Навальным могут помочь те, кто занимался последствиями отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и торговца оружием Эмилиана Гебрева.

Состояние здоровья Алексея Навального остается на стабильном уровне, он в коме и на ИВЛ, сообщили в специалисты немецкой больницы "Шарите". Медики заявили, что симптомы отравления постепенно исчезают.