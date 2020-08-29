Путин назвал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Об этом глава государства сообщил в интервью, которое будет показано в эфире телеканала "Россия-1".

Российский лидер обозначил позицию Москвы относительно ситуации в Белоруссии:

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - сказал Путин.

Интервью с президентом РФ анонсировали по телеканалу "Россия-1" в ночь на субботу, передает РИА Новости.

Протесты начались в Белоруссии после завершения президентских выборов. ЦИК республики ранее обнародовал окончательные результаты, согласно которым, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов.