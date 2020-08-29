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3:08   29 Августа 2020
Общество

Мининформ дополнил список запрещенных ресурсов в Белоруссии

Мининформ дополнил список запрещенных ресурсов в Белоруссии

Министерство информации Белоруссии заблокировала доступ к еще двум негосударственным интернет-порталам. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь пользователи не могут зайти на сайты "Наша Нива" и naviny.by. Отмечается, что у некоторых пользователей появляются уведомления о том, что ресурс сайта ограничен по решению министерства информации Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство информации республики недавно также ограничило доступ к ряду СМИ и сайтам. Как информирует портал tut.by, заблокировали более 70 платформ и ресурсов. Представители СМИ Белоруссии потребовали прекратить давление на Средства массовой информации и открыть сайты.

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Автор: Борис Нестеров
#доступ #сайты #Министерство информации

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