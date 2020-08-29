Названы изменения, которые ожидают россиян в сентябре

Телеканал "360" перечислил изменения, с которыми россияне столкнутся в сентябре. Об этом сообщается на сайте канала.

Так, с 1 сентября учителя получат надбавку за классное руководство, которую установят на уровне пяти тысяч рублей в месяц. Учеников младших классов в школах обеспечат бесплатным питанием.

Уроки будут начинаться в разное время. Кроме того, за каждым классом будет закреплено отдельное помещение. Во время индивидуальной работы со школьниками учителям придется надевать маски.

Студентов вузов обязали приходить на занятия в средствах индивидуальной защиты. Приехавшим на учебу из-за рубежа нужно будет отсидеть двухнедельный карантин и принести справку об отсутствии COVID-19.

Психолого-социальное собеседование школьников на наркотики будут проводить с 13 лет при наличии согласия родителей. С 15 — по решении самого ученика. Процедура также претерпит изменение — перечень запрещенных веществ расширится до девяти. Родители смогут узнавать результаты тестирования несовершеннолетних детей.

Кроме того, россияне с долгами в размере 50-500 тысяч рублей получат возможность бесплатно и до суда стать банкротами. Страховые компании начнут возвращать часть премии ряду клиентов.

Об остальных изменениях читайте в обстоятельном материале, опубликованном на сайте телеканала "360".