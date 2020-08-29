МИД РФ предупредил россиян за границей об угрозе преследования в США

Выезжающим за границу гражданам РФ следует помнить об угрозе преследования со стороны правоохранителей в США. Об этом сообщает МИД РФ.

Ведомство напоминает, что правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. Так, с 2008 года на территории третьих государств зафиксированы уже 56 таких случаев — шесть из них произошли в минувшем году.

МИД отмечает, что подпавшие под уголовное преследование в США россияне часто сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом. Задержанных россиян подвергают мощному психологическому давлению, а также создают им невыносимые условия содержания. В случае отказа, россиян без какой-либо вины приговаривают к огромным тюремным срокам.

Российский МИД призвал тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны при планировании поездок за рубеж. Это касается также стран, имеющих с США договор о выдаче.