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1:27   29 Августа 2020
Общество

Доктор Мясников сомневается в диагнозе немецких медиков по Навальному

Доктор Мясников сомневается в диагнозе немецких медиков по Навальному

Нельзя считать, что пока блогер Алексей Навальный находится в коме, его жизни ничто не угрожает. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По его мнению, немецкие врачи не правы, когда заявляют, что нет никаких угроз для жизни Навального. Доктор отмечает, что корректнее было бы заявлять, что опасности пока нет. Мясников добавил, что в коме существуют такие угрозы, как инфекции и тромбоэмболия.

Врач сообщил, что против них применяют большое количество антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Это не значит, что угрозы побеждены, добавил эксперт. Диагноз делал не врач, потому так как он бы написал, что Навальный "интоксицирован", а не "отравлен", считает Мясников.

Навальный был доставлен в больницу в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". По предварительной версии врачей, блогер мог отравиться токсичным веществом неизвестного происхождения. Некоторые эксперты считают, что "отравление" Навального является частью его плана по побегу на Запад.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #кома #мясников

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