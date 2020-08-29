Глава "МВД" ПНС Ливии снят с должности из-за уличных протестов

Правительство национального согласия выпустило постановление, в котором говорится об отстранении от должности главы "МВД" ПНС Ливии Фахти Башаги. Об этом сообщили в Президентском совете ПНС на странице в Facebook.

Башага должен появиться для проведения расследования в течение 72 часов с выхода документа. Исполняющим обязанности "МВД" ПНС Ливии назначен Халид Ахмад Тигани Мазин. Об этом пишет ФАН.

Жители Ливии требовали в ходе мирных демонстраций отставку Башаги. Бывший глава "МВД" испугался протестов и спрятался в Турции.

Фатхи Башага был назначен главой министерства внутренних дел 7 октября 2018 года. Более подробно о деятельности бывшего главы "МВД" можно почитать в материале ФАН.