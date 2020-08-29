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0:37   29 Августа 2020
Политика

Активисты осудили ПНС Ливии за насилие при разгоне митингующих

Активисты осудили ПНС Ливии за насилие при разгоне митингующих

Активисты "Движения 23 августа" осудили применение насилия при разгоне мирных демонстраций в Триполи и выступили против произвола со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил телеканал Libya Al-Hadath.

Представители движения указали, что в результате действий ПНС Ливии две женщины были ранены, еще четверо участниц митинга перед Народным залом были арестованы.

"Мы порицаем и осуждаем огонь по женскому митингу перед Народным залом", - говорится в соответствующем заявлении движения.

Члены "Движения 23 августа" также осудили усиленное развертывание сил безопасности на улицах Триполи и перекрытие площади Мучеников наряду с одиночными арестами мирных граждан. Об этом сообщает ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #демонстранты #пнс

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