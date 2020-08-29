Активисты осудили ПНС Ливии за насилие при разгоне митингующих

Активисты "Движения 23 августа" осудили применение насилия при разгоне мирных демонстраций в Триполи и выступили против произвола со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил телеканал Libya Al-Hadath.

Представители движения указали, что в результате действий ПНС Ливии две женщины были ранены, еще четверо участниц митинга перед Народным залом были арестованы.

"Мы порицаем и осуждаем огонь по женскому митингу перед Народным залом", - говорится в соответствующем заявлении движения.

Члены "Движения 23 августа" также осудили усиленное развертывание сил безопасности на улицах Триполи и перекрытие площади Мучеников наряду с одиночными арестами мирных граждан. Об этом сообщает ФАН.