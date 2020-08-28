Женщины в белом: Рожин рассказал о протестных технологиях США в Белоруссии

Политолог Борис Рожин назвал основные промахи, которые совершил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе предвыборной кампании. Ошибки, допущенные Лукашенко, привели к попыткам устроить цветную революцию.

Рожин причислил к промахам Лукашенко перед выборами, которые прошли 9 августа, задержание 33 россиян под Минском, контакты с Госдепартаментом, а также попытки шантажировать Москву поставками нефти из Соединенных Штатов и Азербайджана через территорию Украины. Все это серьезно дезориентировало пророссийский электорат Лукашенко, считает политолог.

Попытки реализации "цветного сценария" начали предприниматься в Белоруссии после того, как Лукашенко подловили на его промахах.

"Видно отдельные технологии, например, женщины в белом. Этот прием США применяли в Латинской Америке", - отметил Рожин в беседе с "Аналитической службой Донбасса".

Эксперт указал, что США боятся оказывать жесткое давление на Лукашенко, поскольку это может подтолкнуть Белоруссию в объятия к России. Москва сможет получить от этого всю выгоду, убежден политолог.

Протестные несанкционированные митинги начали проходить в Белоруссии после завершения президентских выборов 9 августа. Зачинщики беспорядков провоцировали толпы на агрессивные действия против силовиков, передает Федеральное агентство новостей.