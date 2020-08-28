Молодежь Сабхи вышли на митинг против коррупции ПНС Ливии

Молодые люди из муниципалитета Сабхи вышли на улицы в знак протеста против коррупции и ухудшения уровня жизни в Ливии. Об этом сообщили в Libya 24.

С середины августа начались протесты, на которых люди требовали лучшего обеспечения условий для жизни и вывоза из страны всех иностранных наемников. Митинги проходили в Мисурате, Триполи, Аз-Завии и Аль-Джамиле. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не стало вести диалог с мирными жителями, разгоняя протестующих жесткими методами. Об этом пишет ФАН.

В последние дни обстановка на протестах накаляется. Ливийцы вступают в противостояние с боевиками, которые только ужесточают методы подавления мероприятий. Арабские СМИ сообщали, что сирийские наемники из Джазират аль-Фарнадж мобилизовались для атаки на мирные районы.