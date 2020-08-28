Блогер Златоуст рассказал подписчикам о премьере "Шугалея-2"

Блогер и певец Златоуст поучаствовал во флешмобе в поддержку россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых взяли в плен и незаконно удерживают в тюрьме "Митига" в Ливии. Об этом он рассказал в своих "сториз" в Instagram.

Фильм снят в поддержку российских граждан, где рассказывается о ситуации с задержанием сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в Ливии. Златоуст отметил, что кино достойно внимания жителей России. Блогер напомнил о премьере "Шугалей-2", которая состоится 29 августа.

"В 2019 году он полетел в Ливию по работе и был вынужден там остаться. Так бывает, когда тебя берут в плен и сажают в тюрьму. Больше года о нем нет никакой информации. Теперь в наших силах вытащить оттуда Макса любой ценой", — отметил певец.

Златоуст пригласил своих подписчиков ознакомиться с историей о социологах, попавших в плен, и посмотреть обе части "Шугалея". Блогер сказал, что "русские своих не бросают", и взял обещание с поклонников, что они обязательно посмотрят фильм.

Акцию также поддержали другие представители шоу-бизнеса. Такие, как рэпер Мухаммад Биттуев, певец Алексей Глызин, экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, исполнительница Анастасия Стоцкая и другие.