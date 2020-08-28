Ветераны боевых действий в Коми просят возращения льгот

Более 11 тысяч ветеранов боевых действий проживает в Коми, однако с 2015 года они не получают льготы. Эту несправедливость желает исправить председатель республиканской организации "Союз десантников" Юрий Беляцкий.

Беляцкий разработал поправки к законам, которые позволят вернуть защитникам прежние субсидии со стороны государства. Эти предложения рассмотрели в Госсовете Коми на заседании комитета по социальной политике, передает ФАН.

Он предложил сделать льготы на проезд на общественном транспорте для ветеранов, а также на посещение оздоровительных центров. Беляцкий также предложил сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий на региональном уровне. В этот день он попросил выделять ветеранам денежные выплаты.

"Пять лет назад по необъяснимым причинам, которые не были доведены до ветеранов боевых действий, ряд компенсационных мер были убраны. Все эти годы мы пытаемся получить ответ, но его пока нет", — сказал глава "Союза десантников".

Беляцкий надеется, что смена руководящего состава в Коми положительно скажется на его предложение вернуть ветеранам соответствующие льготы.