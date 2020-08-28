Политолог указал, что Навальный мог впасть в кому из-за антидепрессантов

Западу выгодно настаивать на том, что блогер Алексей Навальный мог быть отравлен, несмотря на то, что причиной его ухудшения здоровья могли стать какие-либо препараты и алкоголь. Такое мнение выразил политолог Александр Перенджиев.

В беседе с изданием "ПолитЭксперт" Перенджиев отметил, что кома Навального стала инструментом в руках западных политиков, который будет использоваться в информационной войне против России.

Однако, как подчеркивает эксперт, немецкие медики пока не предоставили никаких доказательств, что причиной ухудшения состояния блогера стало именно отравление.

"Я думаю, что он употребляет лекарства. Он же должен как-то себя и свои нервы приводить в порядок. Как снимать такое напряжение? Алкоголь, лекарства какие-то, антидепрессанты, чтобы успокоить как-то психику. Я думаю, что из-за этого все и произошло. Он что-то где-то употребил и вот так вот получилось. Все говорят про чай, а может он в туалет вышел и таблеточку какую-то принял, вот реакция и получилась", – высказал свое предположение специалист.

Также Перенджиев добавил, что даже с учетом отсутствия доказательств врачи в клинике "Шарите" продолжают настаивать на версии с отравлением. Политолог выразил мнение, что на Западе думают не о здоровье Навального, а о том, как использовать его состояние против Москвы.