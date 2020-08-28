Мясников: омские врачи спасли Навальному жизнь и не должны за это страдать

Омские врачи, которые первыми оказывали помощь Алексею Навальному, сработали безупречно и не должны страдать за свой профессионализм, тем более, что и немецкие коллеги, на лечении у которых блогер находится сейчас, их не критикуют.

Вся критика и все обвинения в адрес омских медиков исходят со стороны непрофессионалов в медицинской области. Об этом в пятницу, 28 августа, в своем авторском Telegram-канале «Доктор Мясников» пишет Александр Мясников, который прокомментировал мнение своего известного коллеги Леонида Рошаля.

«Медики страны сработали оперативно и профессионально — спасли ему жизнь. Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм, — заявил ранее Рошаль, слова которого приводит РИА Новости. — Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще десять часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся».

Выразив свое полное согласие со словами Леонида Рошаля, Александр Мясников напомнил, как в случае любого серьезного приступа важен «золотой час», во время которого зачастую и решается вопрос жизни и смерти пациента.

«На головы омских врачей буквально с неба сваливается пациент в глубокой коме неясного происхождения. Работают под сильным психологическим давлением. Стабилизируют больного, делают все необходимые обследования, включая токсикологию», — подчеркнул врач.

При этом, по его словам, немецкие медики – ни те, кто прилетел забирать Навального и видел его в омской клинике, ни те, кто лечит его в берлинской клинике Шарите – ни сказали ни слова о том, что российские врачи сделали что-то неправильно или не в полном объеме.

Заявления о том, что больной мог быть «отравлен» и что наши врачи не хотели его отпускать, если верить СМИ, были сделаны уже потом. Тем более, что врачи омской больницы действительно, осознавая риск медицинской эвакуации, должны были взвесить все «за» и «против», напомнил Мясников. И в данном случае имело смысл эвакуировать больного, чтобы обеспечить спокойную обстановку вокруг его лечения.

«Но не тут-то было: в заключении появилось слово отравление! Врач нигде и никогда не напишет «больной отравлен», он напишет то что видит, например: «больной интоксицирован», — отметил доктор. — Он может указать на факт наличия ядовитого вещества в организме (кстати в нашем случае этого так пока и нет), но не на криминальную составляющую попадания этого гипотетического вещества в организм».

К тому же он указал, что если СМИ правильно цитируют «заключение» немецких медиков, то становится ясно, что оно было написано не врачом.

Также доктор Мясников задает вопрос спасавшим Навального в первые дни его комы омским медикам, поблагодарили ли их друзья и родственники блогера?

«Ребята, а Вам родственники и друзья спасибо сказали?! Поблагодарили за спасение жизни пациента, написали благодарственное письмо, пытались подарить коньяк или цветы?!», — спрашивает Мясников, выражая надежду, на то, что хоть что-нибудь из этого все же имело место.

Когда сейчас сообщают, что «угрозы для жизни Навального нет», по словам Мясникова, надо оговариваться «пока нет», потому что больного в коме впереди поджидают тромбоэмболия и инфекции, с которыми предстоит бороться профилактическими дозами кроверазжижающих препаратов и антибиотиков, и успех этой борьбы совсем не гарантирован.

Также он отмечает, что вся главная информация о пациенте и течении болезни, в особо сложных случаях, получается не из выписки, а в ходе консилиума, на который вызываются абсолютно все медики, наблюдавшие пациента, начиная с врача из его поликлиники, врача «Скорой помощи», врача Приемного отделения больницы, и так далее по всем ступеням, анализируя каждый этап. Именно такой разбор позволяет выйти на правильные коллегиальные решения, напомнил доктор Мясников.

В заключение своего поста он вновь вернулся к словам Леонида Рошаля о том, что «омские врачи не должны страдать за то, что профессионально исполнили свой долг», и согласился с ними, подчеркнув, что со стороны профессиональных медиков к ним нет никаких претензий.