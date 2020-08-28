Ставка на золото позволит России избавиться от долларовых активов

Международные аналитики прогнозируют рост золотодобычи в России: по их данным, она вырастет с 11,3 миллионов унций до 15,5 миллионов к 2029 году. Средний ежегодный показатель добычи драгоценного металла за девять лет возрастет почти на четыре процента, сообщает «Экономика Сегодня».

При таких раскладах Россия замет место Китая, который на сегодняшний день является крупнейшим золотодобытчиком в мире. В таком случае, к 2029 году к объем мировой добычи золота Россией составит 11,6%. В 2020 году этот показатель меньше всего на процент — 10,6%.

Китай же рискует прибавить к добыче только 0,2% до 2019 года. Из-за строгих международных экологических стандартов, следование которым на сегодняшний день в КНР не столь приоритетно, нежели чем эффективность добычи, темпы роста могут замедлиться. К тому же, небольшие рудники будут закрыты.

Внутренний спрос на золото в России вызван риском наложений новых санкций со стороны США в отношении государственных банков. Скорее всего, банки отреагируют на американские ограничения наращиванием золотых, а не «долларовых», резервов.

Российский Центробанк еще в 2005 году начал скупать золото при любых котировках согласно долгосрочным планам президента РФ Владимира Путина. Президент мыслил не только в экономической, но и геополитической перспективе: «золотой», а не валютный, международный резерв РФ мог обеспечить большую независимость от американской и европейской экономики.

Стратегией Путина восхитились в Германии: экономические аналитики Вольфрам Ваймер и Хольгер Цшепиц назвали решение «достижением» и признали, что золото стало идеальным инвестиционным активом для защиты от долларовых санкций.

Ранее экономист Антон Шабанов рассказал «Политике Сегодня», почему золото «антигеополитично» и никаким образом не привязано к политике. Именно этот драгоценный металл позволяет «сгладить политические углы», заявил эксперт. О том, как Россия задала тренд на покупку золота, читайте в нашей статье.