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20:37   28 Августа 2020
Политика

Бойко обвинил Зеленского в бездействии и потакании террористам

Бойко обвинил Зеленского в бездействии и потакании террористам

Нападение радикалов на автобус с украинскими активистами произошло из-за попустительства президента Украины Владимира Зеленского, высказался депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Группа неизвестных людей, вооруженных бутылками с зажигательной смесью, напала на микроавтобус с активистами движения "Патриоты — За жизнь". Опубликованные в Сети кадры показали выбитые стекла автобуса на трассе Киев-Харьков.

Случай прокомментировал в своем интервью Юрий Бойко, который обозначил случившееся как терроризм. Депутат посчитал, что Зеленский боится националистов, потому столкновения с радикалами продолжаются, сообщил iReactor.

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Автор: Кристина Мокроусова
#терроризм #бойко #зеленский

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