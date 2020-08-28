20:37 28 Августа 2020Политика
Бойко обвинил Зеленского в бездействии и потакании террористам
Нападение радикалов на автобус с украинскими активистами произошло из-за попустительства президента Украины Владимира Зеленского, высказался депутат Верховной рады Юрий Бойко.
Группа неизвестных людей, вооруженных бутылками с зажигательной смесью, напала на микроавтобус с активистами движения "Патриоты — За жизнь". Опубликованные в Сети кадры показали выбитые стекла автобуса на трассе Киев-Харьков.
Случай прокомментировал в своем интервью Юрий Бойко, который обозначил случившееся как терроризм. Депутат посчитал, что Зеленский боится националистов, потому столкновения с радикалами продолжаются, сообщил iReactor.