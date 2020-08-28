Юкша объяснил, зачем Соболь открыто проявляет неуважение к суду по иску Пригожина

Юрист Любовь Соболь проявила неуважение к суду, не явившись на слушания по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, заявил академик РАЕН Янис Юкша.

Сотрудница так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) не имеет доказательств своей невиновности по делу о клевете, о чем свидетельствует неявка Соболь. Юрист своим поступком проявила неуважение к суду, отметил Юкша. Кандидат юридических наук в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что либералы ошибочно считают себя "неприкасаемыми" и поэтому выпускают "разоблачения", не подкрепленные доказательствами.

"И в данном случае мне кажется, что у госпожи Соболь просто нет доказательств того, что нападение на ее супруга в действительности имело место", — заявил Юкша.

Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Соболь в клевете и потребовал опровергнуть ничем не подкрепленные слова. Юрист заявляла, что предприниматель якобы мог быть причастен к нападению на ее мужа Сергея Мохова в 2016 году. Соболь не сопроводила свои слова доказательствами или какими-либо свидетельствами.

Юрист идет на намеренные провокации, невзирая на штрафы за неправомерные действия. Академик объяснил, что движет сотрудницей ФБК.

"Иногда негативный или черный пиар — это тоже пиар", — отметил собеседник ФАН.

Соратница одиозного блогера готова пойти на крайние меры, чтобы найти инфоповод для вбросов. По мнению академика, Соболь намеренно не явилась в суд, чтобы создать шум вокруг иска, в котором очевидна вина "юристки".