Бледанс просит поклонников принять участи в акции в поддержку Шугалея

Известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала пользователям Instagram о судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого вместе с Самером Суэйфаном захватили в плен в Ливии более года назад.

Звезда написала об истории россиян, отправившихся в Ливию по работе и с мая прошлого года не имеющих возможности вернуться к своим родным из ливийского плена.

"Спасти человека — очень важная миссия для каждого! Я думаю, вы с радостью присоединитесь к акции!", — обратилась телеведущая к поклонникам.

Зрители увидели фильм "Шугалей" в мае 2020 года. Аудиторию поразила история россиян, которые сейчас находятся в неофициальной тюрьме "Митига", известной очень жестоким обращением с заключенными.

Премьера второй части кинокартины состоится 29 августа. Многие надеются, что благодаря "Шугалею-2" удастся ускорить процесс возвращения российских граждан на родину.