Ученые предложили лечить мужчин и женщин от коронавируса по-разному

Иммунная система организма мужчин и женщин различно реагирует на инфекцию коронавируса, сообщили американские исследователи из Йельского университета.

Около 60% мужчин, которые заболевают коронавирусной инфекцией, не справляются с болезнью. Ученые связывают повышенную смертность мужской части населения от вируса со специфическим развитием иммунитета. Защитные силы организма у женщин наиболее стойко реагируют на заболевания. Т-лимфоциты быстро распознают и уничтожают коронавирус.

Организм мужчины выбрасывает много цитокинов. При тяжелой форме COVID-19 эти молекулы вырабатываются в таком количестве, что становятся причиной осложнений, а иногда летального исхода. Чтобы вылечить мужчину, вакцина должна улучшать работу Т-клеток. Препарат для женщин следует создавать на основе метода, который будет отвечать за цитокиновую реакцию организма.