Показавшая неуважение к суду Соболь планирует занять место Навального

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь продемонстрировала неуважение к суду, проигнорировав заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина, где должна была присутствовать в качестве ответчицы. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

Петербургский предприниматель обратился в суд с иском о клевете в отношении Любови Соболь. Заседание состоялось 28 августа в Тверском суде Москвы, однако Соболь на него не явилась и отказалась предоставить ходатайства в свою защиту.

Поводом для обращения в суд стали заявления Любови Соболь о том, что Евгений Пригожин якобы причастен к нападению на ее супруга Сергея Мохова в 2016 году. Однако кроме домыслов и голословных обвинений соратница блогера Алексея Навального не смогла представить никаких доказательств своим словам.

Стоит отметить, что Соболь не раз нелестно высказывалась о судебной системе РФ. А теперь сама отказалась от возможности отстоять свою позицию в суде. Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин в беседе с журналистами iReactor предположил, что Соболь продолжит игнорировать заседания суда.

"Соболь не может тягаться с Евгением Пригожиным. Суд в этом деле, скорее всего, встанет на его сторону и будет добиваться того, чтобы она понесла максимальное наказание. Поэтому в дальнейшем она будет либо бойкотировать явки в суд, либо искать причины, которые могут ее как-то реабилитировать от неявок и несения ответственности за неуважение к суду", — предположил политолог.

Бредихин считает, что Соболь выбрала такую линию поведения, рассчитывая занять место блогера Алексея Навального, возглавить ФБК и либеральную оппозицию по всей России.