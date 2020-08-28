Политолог Самонкин предрек скорый спад протестам в Хабаровске

Протестная активность в Хабаровске стихает на фоне отсутствия политического обоснования для дальнейших митингов, заявил политолог, президент АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин.

Акции протеста в защиту бывшего главы Хабаровского края начались в регионе 10 июля в связи с арестом Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств.

Прошел месяц и россияне стали меньше интересоваться митингами в поддержку экс-губернатора. Активность пользователей Сети на данную тему сократилась в пять раз по сравнению с показателями середины июля. На улицы выходит все меньше людей, отметил политолог.

"Спад активности протестов в Хабаровске связан в первую очередь с тем фактором, что дальнейший протест не имеет никакого политического смысла", — передает мнение Самонкина "НьюИнформ".

Это явление является закономерным, так как с самого начала акции были плохо продуманы и организованы. У протестующих не было четкой концепции дальнейших действий, добавил политолог.

Ответственность за незаконную политическую деятельность в России необходимо ужесточить, чтобы подобные случаи впредь в стране не повторялись, подчеркнул собеседник издания.