Бастующим рабочим в Белоруссии не заплатили обещанных денег из Евросоюза

Фонд «Belarus solidarity foundation» объявил сбор средств для помощи бастующим рабочим в Белоруссии. Схема простая: нужно поучаствовать в забастовке или вовсе уволиться, заполнить соответствующую анкету в интернете и ждать денег. Пока бастующие их так и не получили.

А где деньги?

К организации уже возникли резонные вопросы, ответы на которые до сих пор не получены. Сколько рабочих уже получили свои компенсации за увольнение? Какие компании и лица являются крупнейшими «донорами» фонда? Но самый главный вопрос — где деньги? Ни отчетности, ни конкретных инструкций о том, каким способом, когда и в каком объеме средства будут переведены бастующим, фонд «солидарности» не предоставил.

«К счастью, средств для объявивших стачку собрано уже огромное количество. Только в одной Беларуси собрано около 2 млн. евро, не говоря уже про помощь от различных зарубежных фондов и помощь Евросоюза — 53 млн. евро», — пишет Telegram-канал NEXTA.

Пока тех, кто получил деньги, можно пересчитать по пальцам. Хоть оппозиционный ресурс NEXTA и утверждает, что фондом собрано «огромное количество денег», пока сумма никак не распределяется между бастующими. Правда, по словам одного «анонимного работника», бастующего на заводе МАЗ, деньги он все-таки получил: это 4600 белорусских рублей (около 130 000 российских рублей), сообщает издание TUT.by. О других пока ничего не известно.

Немалую часть этих денег люди в Белоруссии все-таки получат, считает публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. Но надеяться большинству рабочих на щедрую компенсацию не стоит: деньги вышлют отнюдь не всем.

«В конце концов, должны же за счет чего-то зарабатывать вожаки, ведущие родную страну на убой. Теоретически не исключено, что кто-то из людей, реально ушедших с работы, что-то получит. Надо же устроить «витрину». Реально опыт подобной деятельности доказывает, что практически все организаторы коллективных беспорядков рано или поздно, так или иначе, начинают на этих беспорядках зарабатывать», — отметил Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

Кто платит за увольнения?

Создатели фонда — участники «белорусской диаспоры и бизнес кругов» Ярослав Лихачевский и Микита Микадо. Цель — «поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений и кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси». Показательно, что ни Микадо, ни Лихачевский сами в Белоруссии не проживают и в протестах не участвуют, но поддерживают забастовки и митинги в соцсетях. Микита обосновался в США, а Ярослав — в Нидерландах.

Впрочем, такая «благотворительность» от представителей бизнеса вполне объяснима. По словам Вассермана, воспользоваться деятельностью фонда могут предприниматели, желающие избавиться от конкурентов. Пока предприятие «соперника» простаивает, находчивые бизнесмены смогут занять его место.

«Я не сомневаюсь, что какие-то деньги в этот фонд внесут фирмы, избавляющиеся таким образом от конкурентов. Я не исключаю, что кто-то из зарубежных организаторов этой кампании приберет часть суммы себе. Все эти деньги рано или поздно «разойдутся» по людям, соучаствующим в этом коллективном преступлении», — говорит Вассерман.

Такая «финансовая помощь», предполагает политолог, обернется для рабочих серьезной катастрофой. На кампанию по раздаче денег бастующим необходимо смотреть в долгосрочной перспективе. Эффективные забастовки были возможны в XIX веке или в начале XX века, подчеркивает Вассерман, когда рынок непрерывно расширялся «и то, что упускал рабочий на уже занятой части рынка, можно было наверстать, выйдя на незанятую». Сейчас это практически невозможно.

«А еще я, как говорится, на 200% уверен, в том, что если забастовщики попадутся на этот крючок, то все деньги, которые им подарят сердобольные иностранцы, не окупят и десятой, и сотой доли того, что они потеряют в связи с тем, что рыночное место, сейчас занятое их предприятиями, после забастовки захватят их конкуренты. И очень многие готовы потратить деньги на то, чтобы остановить конкурента и его освобожденное место занять самому.

Даже если какая-то часть денег доберется до рабочих бастующих, то такая «поддержка» все равно обернется для этих же рабочих катастрофой, заключил Вассерман.