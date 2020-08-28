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18:41   28 Августа 2020
Происшествия

Министра МВД Южной Осетии временно отстранили после смерти задержанного

Министра МВД Южной Осетии временно отстранили после смерти задержанного

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил от должности главу министерства внутренних дел Игоря Наниева после смерти одного из подозреваемых в покушении на него.

Бибилов поручил направить материалы дела на экспертизу в Ростов-на-Дону, чтобы убедиться в их достоверности. Президент подписал указ об отстранении министра МВД, передает ТАСС.

Президент Южной Осетии провел совещание с главами силовых структур по факту смерти задержанного по подозрению в покушении на жизнь министра Наниева, которое произошло в августе. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Подозреваемого по делу мужчину без сознания и с телесными повреждениями 28 августа доставили в больницу. Врачи не смогли спасти пострадавшему жизнь. Он скончался, не приходя в сознание. Следователи начали проверку по факту гибели задержанного.

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Автор: Ирина Большунова
#мвд #южная осетия #бибилов #Наниев

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