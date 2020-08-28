Министра МВД Южной Осетии временно отстранили после смерти задержанного

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил от должности главу министерства внутренних дел Игоря Наниева после смерти одного из подозреваемых в покушении на него.

Бибилов поручил направить материалы дела на экспертизу в Ростов-на-Дону, чтобы убедиться в их достоверности. Президент подписал указ об отстранении министра МВД, передает ТАСС.

Президент Южной Осетии провел совещание с главами силовых структур по факту смерти задержанного по подозрению в покушении на жизнь министра Наниева, которое произошло в августе. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Подозреваемого по делу мужчину без сознания и с телесными повреждениями 28 августа доставили в больницу. Врачи не смогли спасти пострадавшему жизнь. Он скончался, не приходя в сознание. Следователи начали проверку по факту гибели задержанного.