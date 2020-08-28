Премьера фильма "Шугалей" 1 мая дала возможность многим россиянам впервые узнать, что в ливийской тюрьме "Митига" томятся российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Фильм "Шугалей-2" позволит узнать об этом еще большему числу зрителей.

Выход фильма "Шугалей-2", который в деталях покажет террористическую сущность ПНС Ливии, с нетерпением ждут и эксперты, и обычные зрители, посмотревшую первую часть. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом "Народных новостей" отметил, что до сих пор многие россияне не знают, о том, что их соотечественники без суда и следствия томятся в ливийской тюрьме "Митига", потому что Правительство национального согласия Ливии состоит из бывших боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства".

"Это и удивляет, террористы самые настоящие, которые входят во все списки, и при этом ПНС поддерживает и Евросоюз, и ООН — это полный парадокс", — отметил Кнутов.

Похищение и удерживание Шугалея и Суйэфана он назвал типичной террористической акцией в духе исламских радикальных организаций. Эксперт уверен, что фильм "Шугалей-2" очень ясно покажет это обстоятельство.