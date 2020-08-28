Жители Ливии готовят петицию в Организацию Объединенных Наций об отзыве признания так называемого Правительства национального согласия.

Ливийские активисты отметили, что преступные группировки, действующие сейчас в Ливии, должны быть разоружены и расформированы при поддержке Миссии ООН еще в феврале 2016 года. Но вместо этого группировки переформатировались в службы безопасности так называемого ПНС, пишет ФАН.

Граждане призвали ООН отозвать международное признание ПНС и поддержать уголовное преследование всех его руководителей и чиновников.

Большинство иностранных СМИ также приходят к такому выводу, утверждая, что режим ПНС изначально не справился с поставленной задачей, а сама структура лишилась легитимности более двух лет назад.

Сроки мандата ПНС, согласно Схиратским соглашениям, были ограничены двумя годами. В течение этого времени триполитанское правительство было обязано разработать конституцию и обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Однако вместо этого правительство Файеза Сарраджа лишь усугубило кризис в стране.