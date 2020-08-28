Экс-глава МИД Украины предложил Киеву отказаться от идеи вернуть Донбасс

Бывший министр иностранных дел, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, если Минские соглашения и сценарий с миротворцами провалятся, тогда Киеву следует временно отказаться от идеи вернуть Донбасс. Особенно, если на кону встанет западный вектор развития государства.

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались», — сказал Пристайко.

По его словам, Киеву нельзя ставить цель «любой ценой вернуть контроль на Донбассе», если для этого потребуется отказаться от движения на Запад. Однако дипломат признал, что эту идею, предложенную украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, люди могут не только не понять, но и воспринять как «измену».

Пока, по мнению Пристайко, у Украины есть три варианта дальнейших действий. Первый — выполнять Минские соглашения, второй — миротворческая миссия, даже если речь о размещении миротворцев на линии разграничения.

«Такое решение принимается в Совете безопасности ООН. Если проголосовали — то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать решение, России достаточно поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант — признать , что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе», — разъяснил дипломат.

Пристайко в интервью «Європейській правді» добавил, что третий вариант напоминает действия Западной Германии после войны. Когда страна признала, что на этом этапе не сможет объединиться, но останется нация, которая затем объединится. При этом, отметил дипломат, среди украинцев должно сохраниться понимание, что это абсолютно временное решение.