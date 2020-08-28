Электронные дипломы вузов защитят от мошенников блокчейном

В российских вузах могут появиться электронные дипломы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Министерства науки и образования РФ Валерий Фальков.

«Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно», — рассказал глава Минобрнауки.

Аналитик ГК «Финам», эксперт в сфере информационных технологий Леонид Делицын в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что система хранения дипломов в электронном формате может быть реализована с помощью технологии шифрования данных — блокчейн.

«Мы знаем, что последние годы некоторые технологии претендуют на то, что подделка транзакций будет очень дорогой. Такой является технология блокчейна. Того самого, на основе которого сделан биткойн (платежная система, построенная на алгоритмах криптографии - прим. ред.). Считается, что одним из его преимуществ является то, что данные транзакции сложно подделывать, потому что они многократно шифруются и при добавлении каждой новой записи шифруются заново. Злоумышленник, который хочет что-то изменить, должен потратить очень много времени и средств на это. И таким образом надеются, что это станет непривлекательным для злоумышленников», — объяснил IT-эксперт.

В будущем в систему ЕГЭ может быть внедрен блокчейн, говорят в Минобрнауки. Считают, что позволит гарантировать безопасность данных тех, кто сдает экзамен: https://t.co/vGFiRob4r5 — Rusbase (@rusbase) February 21, 2018

Эксперт отметил, что подделка цифрового документа станет большим соблазном для тех, у кого нет нужного образования для поступления на работу. С этой целью, продолжает эксперт, Минобрнауки, вероятно, создаст базу данных с надежной системой защиты, в которой подделать записи будет практически невозможно.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, подделать диплом при традиционном бумажном производстве куда проще, чем в электронной базе данных.

«Конечно, в любой системе, пока искусственный интеллект еще не занялся мошенничеством, главным источником проблем являются люди. Ни одна система не защищена на все сто процентов. Но вероятность подделки очень маленькая», — полагает эксперт.

Также Леонид Делицын подчеркнул, что намерение Минобрнауки продиктовано практическими соображениями: переход на электронный формат позволит сократить издержки на производство бумажных документов и увеличит степень надежности их хранения.

«Сейчас сохранение наших дипломов — наша собственная ответственность. Понятна идея перевести их в электронную форму, и не только спасти лес, но и увеличить степень защиты. Это удобно. Мы не должны их носить никуда. Работодатель может просто запросить их в базе данных и получить, и даже проанализировать», — сказал Делицын.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Теперь электронная книжка станет полным аналогом бумажной. В ней будут содержаться сведения о месте работы сотрудника, даты приема и увольнения, а также причина прекращения трудового договора.