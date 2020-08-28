Сатановский парировал претензии Польши на Гродно и Брест

Оппозиционные митинги, которые проходят в Белоруссии, отвечают интересам европейских стран. На первом месте здесь стоит Польша, ведь именно Варшава имеет четкие планы на Белоруссию, рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его мнению, люди с красно-белыми флагами, участвующие в протестах, могут привести страну к разделу.

В беседе с ФАН специалист объяснил, что Польша претендует на белорусские города Гродно и Брест. Позиция Варшавы заключается в том, что эти населенные пункты исторически принадлежат ей. Подобную точку зрения поддерживают и в США.

Европа исторически формировалась, как «лоскутное одеяло», пишет в своем Telegram-канале Евгений Сатановский. Население часто переезжало из одной страны в другую, а границы «перекраивались» ни один раз.

«Все время то одни наступали, то другие. А то и третьи на какое-то время себе территории отхватывали. Поди, разбери, кто чей. Особенно на стыке границ», — сообщил политолог.

Сатановский обратил внимание, что любители истории могут ознакомиться с трудами лингвиста и этнографа Льва Черенкова. Тот подробно описывал, как люди жили в украиснком Львове. К примеру, горожане могли говорить на нескольких языках сразу из-за сильнейшего смешения наречий. На одной улице можно было встретить жителей, которые говорили на польском, русском, чешском, украинском, армянском и венгерском языках.

С этой точки зрения нельзя делать вывод о принадлежности населенного пункта по языку, на котором говорили его жители. Таким образом получится, что на украинский город претендуют с десяток стран.

Президент Института Ближнего Востока указал, что такие идеи развиваются по одному и тому же сценарию: сперва рождаются геополитические фантазии, а после в дело вступают националисты с «хорошим аппетитом» и богатым воображением. Следующими на очереди становятся европейские и американские политики.

Сатановский добавил, что вместо ООН границами европейских стран сейчас занимается Вашингтон. России, в таком случае, не стоит отставать от европейского вектора, заключил эксперт: