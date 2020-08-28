Малькевич призвал ужесточить закон о СМИ-иноагентах из-за публикаций о Навальном

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич призвал обеспечить более эффективное правоприменение закона о СМИ-иноагентах, в частности соответствующим образом маркировать публикации ряда изданий в соцсетях.

«Вот вы открываете сенсационную новость, а там написано, что это публикация, например, от “Радио Свобода”. Понятно, если мы говорим про Meduza, а издание находится за пределами РФ, но работает на нашу аудиторию на русском языке, с непонятными источниками финансирования, то издание полностью попадает под это определение. Человек, читающий публикации, будет понимать, что он имеет дело с совершенно определенным видом и типом агитации, преследующей определенный задачи», — объяснил Малькевич.

Так общественник отреагировал на сообщение издания The Insider и международной расследовательской группы Bellingcat, которые приписали немецкой клинике Charite, где лечится блогер Алексей Навальный, подтверждение версии о его отравлении. Похожим образом информацию интерпретировало латвийское издание Meduza, вещающее для русскоязычной аудитории. Позднее официальный представитель медучреждения Мануэла Цингл назвала публикации медиа спекуляцией.

«Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — заявила она.

В спекуляциях сторонники Навального заподозрили и омских врачей, которые приняли тяжелого пациента первыми с борта экстренно совершившего посадку самолета, где блогеру стало плохо 20 августа. Малькевич заявил, что много лет работал в Омске и лично знает главного врача «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1» Александра Мураховского, где лечили Навального до транспортировки в Германию.

«Хочу сказать, что мне, как и многим людям в стране, неприятны все эти потоки грязи и неблагодарности, которые вылили на омских врачей. При том, что даже немцы подтвердили их квалификацию, но врачи вменяемых слов благодарности не получили», — посетовал Малькевич.

Собеседник агентства отметил, что ситуация с резким ухудшением здоровья Навального принимает политический окрас, предвещая новые ограничительные меры в адрес России.

«Я считаю, что одна из целей всей этой кампании добиться нового пакета санкций в отношении РФ. Учитывая, что в деле фигурирует Германия, разыграть карту: "смотрите, Германия поддерживает РФ и "Северный поток — 2", а на самом деле Россия кровавая убийца. Давайте принудим Германию в ужесточении мер по отношению к РФ"», — сказал Малькевич.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда блогера отвезли в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навального переправили самолетом из Омска в Берлин и поместили в немецкую клинику Charite.

В омской больнице с Навальным работал врачебный консилиум, специалисты спешно прибыли из Москвы и Петербурга. Калиниченко заявил журналистам, что результаты обследования не показали наличия яда или его следов в организме блогера.

Врачи немецкой клиники сообщали о следах отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник заявлял, что Навальному стало плохо после выпитой банки энергетика. По информации источника ФАН в ФБК, блогер более месяца принимал антидепрессанты. Сейчас Алексей Навальный находится в состоянии искусственной комы. Его состояние стабильно.