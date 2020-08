Американист объяснил появление секретной подлодки США в Норвегии

Вашингтон, объявляя о прибытии американской подлодки Seawolf к берегам норвежского Тромсе, таким образом отправил «сигнал РФ». Об этом пишет The Drive.

По информации издания, подобное раскрытие сведений нетипично для тактики, которую используют в отношении секретных подводных лодок. Авторы статьи предположили, что таким образом США сигнализируют российским властям.

Зарубежные обозреватели отметили, что даже выбор норвежского города неслучаен, поскольку Тромсе располагается вблизи одного из известных маршрутов следования российских подлодок. Еще в город направили шесть американских бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие.

Главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк не исключил, что причина кроется в Арктике, точнее в борьбе за северный район.

Согласно морской стратегии РФ, Северный морской путь должна контролировать Москва, что, по мнению эксперта, категорически не устраивает США. По его словам, столкнулись интересы безопасности ведущих держав.

Подводные лодки Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter создавали с 1983 года как ударные многоцелевые атомные субмарины. Подлодки планировали сделать главной опорой американских подводных сил.

Однако холодная война закончилась, а рост затрат на проект и сокращение бюджета вынудили ВМС США отказаться от плана строительства 29 подлодок этого типа. После ввода в строй трех субмарин производство закрыли. Сейчас подлодки типа Seawolf используют для выполнения специальных задач.

Rare images of the USN’s most secretive SSN. USS Seawolf made brief visit to Tromso, Norway on 21 Aug. First official photos released in 5 years. pic.twitter.com/JcfzzhWlEN