Американист объяснил появление секретной подлодки США в Норвегии

Вашингтон, объявляя о прибытии американской подлодки Seawolf к берегам норвежского Тромсе, таким образом отправил «сигнал РФ». Об этом пишет The Drive.

По информации издания, подобное раскрытие сведений нетипично для тактики, которую используют в отношении секретных подводных лодок. Авторы статьи предположили, что таким образом США сигнализируют российским властям.

Зарубежные обозреватели отметили, что даже выбор норвежского города неслучаен, поскольку Тромсе располагается вблизи одного из известных маршрутов следования российских подлодок. Еще в город направили шесть американских бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие.

Главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк не исключил, что причина кроется в Арктике, точнее в борьбе за северный район.

«Между великими державами идет борьба за Арктику — ввиду глобального потепления происходит таяние арктических льдов и поэтому более доступными становятся минеральные ресурсы шельфа Северного Ледовитого океана», — сказал Батюк в эфире радио Sputnik.

Согласно морской стратегии РФ, Северный морской путь должна контролировать Москва, что, по мнению эксперта, категорически не устраивает США. По его словам, столкнулись интересы безопасности ведущих держав.

«Достаточно сказать, что через Арктику пролегают кратчайшие пути полета межконтинентальных баллистических ракет, это же касается стратегических бомбардировщиков. Поэтому понятно, почему Арктика важна. Здесь американцы пытаются привлечь внимание к тому, что они не сдают свои позиции», — объяснил Батюк.

Подводные лодки Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter создавали с 1983 года как ударные многоцелевые атомные субмарины. Подлодки планировали сделать главной опорой американских подводных сил.

Однако холодная война закончилась, а рост затрат на проект и сокращение бюджета вынудили ВМС США отказаться от плана строительства 29 подлодок этого типа. После ввода в строй трех субмарин производство закрыли. Сейчас подлодки типа Seawolf используют для выполнения специальных задач.