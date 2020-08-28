"Правду нам никто не скажет": Бредихин о лечении Навального в Германии

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный вел разгульный образ жизни перед ухудшением состояния здоровья. Политолог Антон Бредихин считает, что блогер мог пить алкоголь и принимать запрещенные вещества.

Версий на тему отравления Навального существует много. Либеральные СМИ в России и на Западе раскручивают теорию об отравлении, хотя пока никаких доказательств этому нет, в том числе в берлинской клинике "Шарите", где глава ФБК проходит лечение, передают Nation News.

"Дело Навального" уже приобрело политический окрас, поэтому правду узнать будет непросто или даже невозможно. Бредихин считает, что образ жизни мог отразиться на ухудшении состояния здоровья Навального. Глава ФБК часто меняет локации и посещает фуршеты, а это очень сильно выматывает.

"Алексей больше месяца сидел на антидепрессантах. Ярмыш даже несколько раз говорила ему притормозить. Но он говорил, что в последнее время слишком много всякой фигни навалилось", — отметил источник.

Бредихин заявил, что врачи из немецкой клиники не расскажут, что на самом деле случилось, даже если они найдут в его организме токсичные вещества. Результаты исследований не будут объективными. Можно только гадать на кофейной гуще, заключил политолог.