Политолог Джаралла поддержал идею пожаловаться на Украину в ООН

В комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Женеве необходимо направить жалобу на действия украинских властей в 2014 году, когда Киев в одностороннем порядке перекрыл Северо-Крымский канал. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

«Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве», — заявил политик.

Молохов заверил, что, если подобное решение одобрят крымские власти, рабочая группа по международно-правовым вопросам выступит в роли координационного центра. По словам спикера, «людоедскую позицию украинских радикалов» нужно тщательно рассмотреть на международной арене. Российские делегаты смогут сделать это уже в сентябре 2020 года на ближайшей сессии Совета по правам человека в Женеве.

Крымский политолог Владимир Джаралла поддержал инициативу Александра Молохова. Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что Россия должна защищать своих граждан и совершать подобные шаги вне зависимости от вердикта ООН.

«Это решение абсолютно верное. Независимо от перспектив этой инициативы Молохова, это хороший пример того, как нужно действовать в подобных вопросах. То есть нужно включать имеющиеся механизмы, прежде всего, правовые. Необходимо использовать то, что всегда использует западная сторона – апеллировать к праву и международным гуманитарным положениям», — сказал эксперт.

Джаралла обратил внимание, что прогнозировать позицию ООН в этом вопросе сложно. Международная организация вполне может занять сторону Запада, который активно поддерживает Украину во всех антироссийских вопросах. Таким образом, политический подтекст крымского вопроса отодвинет на второй план защиту прав человека.

«Как правило, такие процессы очень сильно затягиваются и могут идти очень долгое время, несколько лет, к примеру. Поэтому как поведет себя комитет ООН по правам человека можно только гадать. Их позиция в начале процесса может не соответствовать их последующим действиям», — заключил политолог.

Александр Молохов добавил, что противникам российской политики не стоит поддерживать «шапкозакидательские» настроения по поводу дефицита воды в Республике Крым. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам выразил уверенность, что Россия решит этот вопрос за счет внутренних резервов.

Ранее президент Владимир Путин посетил достроенный участок крымской трассы «Таврида». После поездки на автомобиле Aurus российский лидер провел встречу с рабочими, в ходе которой пообещал решить вопросы энергетического и водного снабжения курортного региона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией, которая «временно оккупирована» Россией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за малого количества осадков.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения.