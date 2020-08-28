В Берлине сделали заявление о состоянии здоровья Навального

Медицинские специалисты частной клиники "Шарите" прокомментировали состояние госпитализированного к ним блогера Алексея Навального и заявили об отсутствии угрозы для его жизни.

Глава признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в медикаментозной коме, заявили врачи в беседе с журналистами.

Медики оценивают состояние блогера как серьезное, но без угрозы для жизни. Последствия заболевания до сих пор остаются неизвестными, отметили специалисты.

Ранее Генпрокуратура РФ проверила инцидент с госпитализацией Навального в омскую больницу и не выявила преступных деяний в отношении блогера.