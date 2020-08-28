Жители Триполи готовятся к "Маршу миллионов"

Жестокость по отношению к участникам мирных демонстраций в Триполи неизбежно провоцирует радикализацию протеста и увеличение массовости акций. Ливийская столица готовится к "Маршу миллионов".

Активизация боевиков МВД ПНС Ливии и использование турецких наемников для жестоко разгона демонстрации в Триполи 23 августа, когда по митингующим был открыт огонь, стали переполнять чашу терпения ливийцев. Федеральное агентство новостей сообщает, что местный телеведущий в своем Twitter рассказывает о подготовке столицы к массовым акциям под названием "Марш миллионов".

Готовятся к новым митингам обе стороны конфликта. Молодые люди оцепляют кварталы Триполи и распространяют агитационные листовки, а боевики Сарраджа стягиваются к Площади Мучеников и к прилегающим улицам.