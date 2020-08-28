Российские блогеры, актеры и исполнители с большим сочувствием отнеслись к истории похищенных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана и обратились к подписчикам с просьбой не оставаться равнодушными.

История российских ученых Фонда защиты национальных ценностей передана в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2", основанных на реальных событиях. Эти картины потрясли российскую общественность. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, создатели фильмов о российских ученых, удерживаемых в Ливии, привлекли к этой проблеме внимание широкой публики, передает "ПолитРоссия".

"Это очень сильный фильм, очень сильный формат. Лично я восхищен идеей тех, кто решил это [фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2"] все сделать", – подчеркнул Сергей Марков.

Шугалей и Суэйфан были похищены в Ливии в мае прошлого года, во время работы в Триполи. Ученые работали в североафриканском государстве по приглашению ливийской стороны. Россиян более года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", не предъявив им никаких обвинений.

После выхода фильма "Шугалей" многие российские знаменитости обратились к подписчикам с просьбой не оставаться равнодушными. На своих страницах в соцсетях соответствующие записи опубликовали Анна Семенович, Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Алена Апина и другие.

"Посмотрела фильм “Шугалей” и была потрясена смелостью нашего социолога и его переводчика", – пишет в своем Instagram Анна Семенович.

Артистка также добавила, что выход фильма "Шугалей" ускорит освобождение российских граждан из ливийского плена. Анфиса Чехова согласилась с этим мнением, добавив, что российская общественность не должна закрывать глаза на подобные истории.

Звезды призвали подписчиков рассказать всем знакомым историю российских ученых, похищенных ливийскими террористами, чтобы о проблеме узнало как можно больше людей.