"Оперативно и профессионально": Рошаль о лечении Навального в Омске

Омские врачи спасли жизнь блогеру Алексею Навальному, заявил доктор Леонид Рошаль.

Резкая критика в адрес медиков из Омска кажется Рошалю странной. По его словам, если бы не профессионализм омских специалистов и та оперативность, с которой они работали, то блогер наверняка мог бы и не доехать до больницы.

Также доктор отметил, что его коллеги из Омска не только спасли жизнь Навальному, но и в довольно короткие сроки подготовили его к транспортировке в Германию, сообщает ТАСС.

Ранее независимые эксперты заявили, что в анализах блогера отсутствуют вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, которые якобы нашли в его организме немецкие медики, пишет Федеральное агентство новостей.