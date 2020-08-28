Мураховский рассказал о новых ракетах для комплекса «Торнадо-С»

Новая уникальная сверхдальнобойная ракета для (реактивные системы залпового огня) «Торнадо-С» недавно прошла испытания на полигоне Капустин Яр.

Как сообщает Министерство обороны новая ракета для «Торнадо-С», помимо увеличенной дальнобойности, отличается и повышенной точностью. Параметры полета боеприпаса вводятся в систему, и после пуска разворачивают каждую из ракет в нужную сторону, то есть реактивная установка может одним залпом поражать несколько разных объектов.

В учениях, на которых Ракетные войска и артиллерия занимались отработкой автоматизированной системы управления, объединяющей РСЗО «Торнадо-С» с комплексами «Искандер-М», принимали участие реактивный дивизион из состава Южного военного округа и ракетный дивизион из Восточного военного округа.

До сих пор дальность полета ракет РСЗО «Торнадо-С» не превышала 20 километров, в то время как ракеты «Искандер» преодолевают до 500 километров. Как увеличится дальность действия «Торнадо-С» с новым боеприпасом, на данный момент не сообщается, однако ранее разработчики обещали, что речь идет о 200 километрах.

Главной же особенностью новых ракет является их способность доворачивать в направлении цели уже после запуска, если перед началом стрельбы для каждого боеприпаса были заданы отдельные параметры.

Как рассказал в беседе с изданием «Красная звезда» военный эксперт Виктор Мураховский, принцип действия этих ракет похож на тот, что действует при вертикальном запуске зенитных ракет, когда боезапас стартует благодаря выбросу порохового аккумулятора давления, после чего включается генератор склонения, который доворачивает ракету к заданной цели.

«Так же и с этими реактивными снарядами. При выходе из пусковой трубы каждый из них склоняется на нужный угол по азимуту. В итоге залп распределяется по фронту», — рассказал эксперт.

По его словам, обычная реактивная система залпового огня нацеливает весь пакет ракет на одну точку, и после пуска боеприпасы все летят в одном направлении, целиком накрывая заданную площадь. Но современные условия ведения боевых действий не предполагают концентрации войск и техники в прифронтовой зоне в одном месте. Пехотные подразделения, позиции артиллерии, бронетехника и средства противовоздушной обороны удалены друг от друга. А новые боеприпасы российских РСЗО могут одним залпом поразить несколько целей, которые могут находится на значительном расстоянии друг от друга.

«Для каждого такого снаряда можно выставить как параметры по дальности, так и угол по азимуту. Благодаря этому можно, к примеру, поразить дивизион вражеской ПВО, установки которого расположены на расстоянии друг от друга», — рассказа Мураховский.

Обычные снаряды, по его словам, способны поразить лишь одну-две цели и площадь, на которой они расположены. В то время, как зона поражения новыми боеприпасами похожа на растянутый эллипс, а возможность доворачивать ракеты увеличивает зону поражения в десятки раз.

Напомним, на сегодняшний день российская РСЗО «Торнадо-С», созданная как замена предыдущей РСЗО «Смерч», считается самым дальнобойным, мощным и современным комплексом в мире. На каждой машине имеется 12 пусковых установок, огонь из которых можно вести залпом или одиночными пусками ракет.