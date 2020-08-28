Новые берегоукрепления обеспечат защиту Уфы от паводков

Строительство пятикилометровой набережной с берегоукреплением на реке Белой завершилось в Уфе. Об этом сообщил советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Ярослав Вольпин в пятницу, 28 августа.

В беседе с ФАН Вольпин отметил, что строительство набережной было необходимо для обеспечения безопасности жителей города, поскольку на протяжении всего участка проходит автомагистраль, а вокруг находятся жилые дома.

"Ключевым направлением работы Минприроды России является защита населения от негативного воздействия вод. Важно отметить, что, помимо защиты от паводковых вод, новые берегоукрепления обеспечивают защиту города даже в случае аварии на сооружениях Павловского водохранилища", — добавил советник.

Замминистра природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов отметил, что нет гарантий того, что в будущем река Белая не поднимется до критического уровня.

"В 1998 году вода поднималась более чем на десять метров, в 2007 году — на девять. Берега были полностью затоплены на высоту всей набережной. Возможно, что уже на следующий год мы снова столкнемся с высокой водой, поэтому сооружение было спроектировано с максимальным запасом", — комментирует Фазылов.

Как известно, строительство укреплений велось на протяжении семи лет, в последующие годы запланировано укрепление берега на соседних участках. Кроме того, с целью сохранения чистоты реки Белой в республике реализуется федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов", в ходе которого волонтерами проводится уборка береговой полосы. Для осуществления всех работ из федерального бюджета было выделено 246 миллионов рублей.