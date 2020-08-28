Уход Белоруссии с литовского рынка ударит по экономике Латвии

Белоруссия может перенаправить торговые потоки из Литвы на другие маршруты, передает БелТА. С соответствующим предложением выступил президент страны Александр Лукашенко после того, как Минску пригрозил санкциями Вильнюс, который разработал план мирного урегулирования ситуации с протестами.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил белорусский президент.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что вместе с Литвой пострадать от изменения торговых потоков может и Латвия.

«Белорусский аспект проблемы присутствует во всем этом европейском регионе. У Латвии до недавнего времени сохранялись очень хорошие возможности переключить на себя транзит Минска, который ранее шел через Литву. Но после некоторых колебаний, Латвия присоединилась к литовской позиции. А это значит, что Лукашенко не перенаправит в Ригу белорусский транзит, хотя до этого были неплохие шансы на это», — сказал эксперт.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

После начала беспорядков в белорусских городах Вильнюс объявил о намерении ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц. Позже выяснилось, что литовский МИД расширил список до 118 человек. В обеих версиях документа ограничения предполагаются, в том числе, и против президента Александра Лукашенко.