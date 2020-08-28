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17:58   28 Августа 2020
Общество

Сыр, театр и цветы: лучшие уличные фестивали уходящего лета

Сыр, театр и цветы: лучшие уличные фестивали уходящего лета

Портал «ТурСтат» собрал рейтинг лучших фестивалей России на открытом воздухе в последние выходные лета. Команда сайта рассказала «Политике Сегодня», что наиболее интересные празднества в формате Open Air пройдут в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Архангельске.

Фестиваль цветов

Собран топ-3 лучших фестивалей Open Air в России

Санкт-Петербург примет Фестиваль цветов. Гостей праздника ожидает насыщенная программа: парад цветов по Невскому проспекту в сопровождении духовых оркестров, концерт «Бал цветов» в онлайн-формате и выставка цветочных арт-объектов в Петропавловской крепости.

Кроме того, флористы смогут посоревноваться за лучший букет, цветочный костюм, зонт и головной убор. В 2019 году парад цветов посетили 150 тысяч зрителей.

Когда: начало 28 августа в 18:00 на площади Островского.

Сыр! Пир! Мир!

Собран топ-3 лучших фестивалей Open Air в России

В деревне Дубровское Московской области состоится пятый Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!». Мероприятие будет проходить в поле рядом с сывоварней Олега Сироты «Русский Пармезан». Ожидается, что 170 сывоваров и более 300 фермеров из 46 регионов России поучаствуют в фермерском фестивале. Гости же смогут отведать порядка 500 сортов сыра отечественного производства, познакомиться с ремесленными изделиями и посетить мастер-классы.

«Сыр! Пир! Мир!» считается самым масштабным сырным событием в стране.

Когда: с 27 по 30 августа.

Фестиваль Уличных Театров

Собран топ-3 лучших фестивалей Open Air в России

Архангельский молодежный театр под руководством Виктора Панова представит XXVI Фестиваль уличных театров. На открытом воздухе выступят театральное товарищество «Комик Трест», творческое объединение «Театр вкуса» и петербургский «Невидимый театр». Также номера покажут музыкальные исполнители «Пакава Ить» и «ОПА!».

Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть в Музейном дворике спектакли «Эй, Земля» Архангельского молодежного театра и «Последний клоун на Земле» Антона Адосинского.

Когда: также с 27 по 30 августа.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
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