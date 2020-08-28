Instagram-звезда Майами записал видео в поддержку российских социологов

Певец Олег Майами рассказал на своей странице в Instagram о премьере второй части фильма о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, попавших в плен. Музыкант также снял видео в поддержку удерживаемых боевиками россиян.

Россияне прилетели в Ливию для проведения социологических исследований и попали в плен. Уже больше года они находятся вдали от дома, рассказал звезда "Дома-2" в своем аккаунте.

"Смотрите, переживайте, рассказывайте всем вокруг, пусть каждый знает, что русские своих не бросают", — обратился к подписчикам Майами.

Граждан РФ в настоящее время содержат в ливийской тюрьме "Митига". Шугалей и Суэйфан пребывают там в нечеловеческих условиях на незаконных основаниях, пишет "НьюИнформ".

Первая часть фильма вышла в свет в мае. Премьера "Шугалей 2" состоится 29 августа. Многие зрители, оставшиеся в восторге от первой картины, с нетерпением ждут ее продолжения и надеются на скорейшее освобождение сограждан.